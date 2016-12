F1, Hamilton: "Nuovo contratto? Fatto al 99%"

Il nuovo contratto nella testa e il Gp della Cina sullo sfondo. Alla vigilia delle prove libere sulla pista di Shanghai, Lewis Hamilton risponde alle domande dei cronisti, che vertono principalmente sul rinnovo con la Mercedes: "Per la prima volta ho negoziato senza agente, non avete idea di quante volte abbia dovuto leggere 80 pagine scritte in gergo legale - scherza il pilota -. Una noia mortale, ma ora è tutto fatto al 99%".