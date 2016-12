Mercedes, Rosberg: "La vittoria di Vettel è stata quasi uno shock"

Non è cominciato nel migliore dei modi il Mondiale di Rosberg , che dopo due gare ha 10 punti di svantaggio da Hamilton ma conta di riscattarsi già in Cina, nel prossimo weekend: "La pista si adatta alla mia auto in maniera impressionante - dice il pilota a Sky Sports -, la vittoria è possibile". La Mercedes dovrà fare i conti con la Ferrari : "La Malesia è stata quasi uno shock per noi, perché eravamo convinti di essere la forza dominante".

Il tedesco, che ha conquistato un secondo e un terzo posto nelle prime due gare del Mondiale, non vede l'ora di tornare a duellare con Hamilton: "Continuerà la nostra rivalità e battaglieremo intensamente. Ovviamente dovremmo prestare molta attenzione ai rivali, alla Ferrari in particolare, ma non credo che cambierà molto e in definitiva la nostra rivalità sarà costruttiva. Ci sono stati momenti difficili ma tutto sommato hanno aiutato a far crescere la squadra".



Per il Mondiale bisognerà fare i conti anche con la Ferrari, che a sorpresa ha trionfato con Vettel a Sepang: "La Malesia è stata sicuramente molto vicina all'essere uno shock per noi, perché non li abbiamo proprio visti arrivare, eravamo convinti di essere la forza dominante in gara e improvvisamente sono stati più forti di noi, battendoci in maniera limpida. Ci siamo dovuti concentrare per capire dove potevamo migliorare e ci sono venute in mente un sacco di cose. Sono molto fiducioso per questo weekend".