Vettel non abbassa la guardia: "In Cina mi aspetto una Mercedes molto forte"

Si volta pagina, senza pensare troppo a quanto accaduto in Malesia . La parola d'ordine è, se possibile, dimenticare. In Cina sarà tutto nuovamente da rifare e Seb Vettel lo sa bene. Non basta il suo primo successo in Ferrari . "La Mercedes - dice - sarà molto più forte". E ancora: "Sarà fondamentale confermare il nostro stato di forma: in Malesia hanno sofferto le alte temperature, in Cina il clima sarà totalmente differente e tendente al fresco".

Insomma, va bene guardare con ottimismo al futuro, ma da qui a sottovalutare la concorrenza ce ne passa eccome. La Malesia, per ora e fin qui, è un episodio all'interno di un Mondiale che tutti hanno dato alla Mercedes prima ancora di cominciare a girare. Piedi a terra, quindi, e massima concentrazione. Sapendo che ci sarà da soffrire per tenere il passo di Hamilton e Rosberg.

A presentare il weekend cinese ci ha pensato, sul sito della Ferrari, il terzo pilota Esteban Gutierrez. "Il GP della Cina è un circuito molto diverso da quello malese - ha spiegato -, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico che il clima. Ci sono molte curve veloci, come per esempio la curva 1 o come quella che immette sul lungo rettilineo finale. Unitamente al clima fresco fa lavorare gli pneumatici in condizioni molto diverse. In Malesia alle alte temperature le nostre gomme avevano un degrado molto basso. Credo che per noi sarà una gara più difficile, ma speriamo comunque di poter ridurre ancora la distanza dai nostri avversari e di sfruttare al meglio il nostro potenziale con entrambe le vetture".