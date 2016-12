De Niro annuncia: "Sarò Enzo Ferrari"

Dopo la miniserie in televisione con protagonista Sergio Castellitto, c'è in cantiere un film sul mito di Enzo Ferrari, pilota e imprenditore che fondò la scuderia del cavallino rampante con sede a Maranello. E ad interpretare il 'Drake' sul grande schermo sarà niente meno che Robert De Niro. "Per me è un onore raccontare la vita di un uomo fuori dal comune che rivoluzionò il mondo dei motori. Interpreterò il grande imprenditore-pilota che fondò la casa automobilistica famosa nel mondo intero", ha detto il 71enne attore in un'intervista al 'Messaggero'.