Ferrari, Raikkonen: "La SF15-T è molto forte"

Il GP di Cina per confermare i passi in avanti fatti dalla Ferrari nell'ultimo periodo. Kimi Raikkonen crede molto nella SF15-T a prescindere dalle condizioni climatiche: "Magari in Malesia il caldo ci ha aiutato - ha dichiarato il finlandese -, il clima incide sempre. Ciò non toglie che la nostra vettura è piuttosto forte". Obiettivo avvicinare le Mercedes: "Abbiamo margini di miglioramento in certe aree, stiamo crescendo bene".

A Shanghai sarà un banco di prova per la Ferrari e per il pilota finlandese dopo gli errori commessi in Malesia: "Sappiamo di non essere veloci sul giro come le Mercedes, ma stiamo lavorando anche su questo aspetto. Guardando il finale della scorsa stagione e questo inizio i miglioramenti sono ben visibili, è stato fatto un bel passo in avanti. La squadra ha fatto le cose giuste e piano piano proveremo a raggiungere le Mercedes. Abbiamo margini di miglioramento anche se Sebastian ha già vinto".