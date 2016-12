GP Cina: una torta per Alonso e lui teme il vento

La stagione non è iniziata al meglio per Fernando Alonso. L'incidente nei test condito da mille voci, il GP d'Australia saltato e il rientro in Malesia con un weekend da dimenticare (amnesia a parte per la doppia dose di sedativi). Ora alle porte c'è l'appuntamento di Shanghai ma, nonostante il pilota McLaren sia stato accolto con una torta ad hoc, non c'è ottimismo. Lo spagnolo è preoccupato per le condizioni meteo: "Il freddo e il vento non sono buone condizioni per sviluppare la macchina". Alonso teme il vento, scherzo del destino dopo che il suo team aveva dato la colpa del suo schianto proprio a una folata.

Si prevede un altro GP in salita per l'ex ferrarista. La sua McLaren-Honda è ancora in fase di sviluppo e le prime posizioni sono lontanissime. Anche Button è dello stesso avviso: "La temperatura bassa sarà un problema in più per gli pneumatici".