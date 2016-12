Ferrari, anche la famiglia di Schumi manda un sms di congratulazioni

C'era anche Schumacher tra tutti colori che si sono congratulati con la Ferrari per il successo di Sepang. Attraverso la portavoce del sette volte campione del mondo, Sabine Kehm, la famiglia di Schumi ha inviato un sms di complimenti al Cavallino. Un messaggio così toccante da far commuovere Maurizio Arrivabene. "Ho cercato di restare freddo per tutto il tempo - ha raccontato lo stesso team principal alla "Bild" - un messaggio scritto mi ha fatto piangere".