Ferrari, Vettel a Maranello: "Sono uno di voi"

Lo stavano aspettando tutti e Sebastian Vettel non si è fatto attendere. Dopo una mattina passata al simulatore, il pilota ha incontrato gli uomini della Gestione Sportiva per ringraziarli. Sebastian ha voluto parlarei alla squadra in italiano: “E' stata un’emozione grandissima. Ho vinto tante gare, ma la prima con la Ferrari è molto, molto speciale. Domenica notte ho voluto festeggiare coi meccanici e ho detto loro: grazie mille, ma io voglio essere uno di voi. Né più né meno. Io sono parte della squadra e anche se in pista sono da solo, so che in realtà non lo sono mai. Perché sono sempre con voi. Vi voglio ringraziare per avermi dato una bella macchina e penso, anzi so, che vivremo ancora grandi momenti assieme”.



Maurizio Arrivabene poi ha portato a tutti i presenti anche il saluto affettuoso di Kimi Raikkonen – sentito telefonicamente – rimasto in Finlandia per il battesimo del figlio. "Credo che in quel ‘forza Ferrari!’ detto da Seb alla radio subito dopo il traguardo ci fossero i suoi sogni di bambino, i momenti che ha passato con un altro grande che ci ha fatto vincere tanto, Michael, e che soprattutto ci fosse la gioia di essere qui con tutti voi. Voi siete qui da tanto tempo e ve lo meritavate", ha detto il team principal.