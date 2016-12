Ferrari, Maurizio Arrivabene: "Vettel ha fatto un giro da paura"

Maurizio Arrivabene si gode la prima fila della Ferrari, ringraziando Vettel: "Sono molto, molto contento. Sebastian ha fatto un giro da paura". La Rossa torna in prima fila dopo un'attesa di 38 gare. "Ci voleva per dare la carica, ma ora ci concentriamo sulla gara di domani."Raikkonen? Non è stato un errore di strategia, Ericsson e Hamilton sono passati. Kimi ha la voglia del 2007, ma ora deve concentrarsi di più".