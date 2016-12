F1: Rosberg e Hamilton davanti a tutti nel terzo turno

Mercedes grandi favorite per la pole di Sepang, ma la Ferrari insegue da vicino. Nelle libere 3 è Rosberg che comanda con il tempo di 1:39.690, precedendo Hamilton di +0.183. Alle loro spalle Raikkonen (+0.555) che conferma le buone indicazioni del venerdì, e Vettel (+0.576). In scia le Williams di Massa e Bottas. Continua a soffrire la Red Bull con Ricciardo a +0.900. GP in salita per Alonso, 15° e staccato di +2.301 con la McLaren.