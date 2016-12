F1: Lewis Hamilton, casco speciale e vietato

Casco speciale per Lewis Hamilton in Malesia. Peccato che il campione del mondo della Mercedes non potrà indossarlo. A vietarlo è il rivisto articolo 21.1 del regolamento sportivo: "I piloti dovranno mantenere sostanzialmente la medesima livrea lungo tutto l'arco della stagione in modo da essere più facilmente riconoscibili una volta in pista". Così l'inglese della Mercedes ha potuto solo postare la foto della nuova livrea, omaggio allo sponsor Petronas e alla Malesia, con un pizzico di polemica contro la Fia sottolineando la regola. Ora si spiega meglio anche la scelta di Sebastian Vettel di scegliere un casco fisso per tutta la stagione e non fare come nell'era Red Bull.