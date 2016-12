F1, Germania senza Gp: niente Nürburgring

Nel 2015 la Formula 1 non farà tappa in Germania. Non accadeva dal 1960. Dopo la rinuncia di Hockenheim, anche il Nürburgring ha gettato la spugna per "motivi temporali, organizzativi ed economici". Gli organizzatori hanno comunicato ufficialmente di non poter ospitare l'evento. "La finestra temporale per organizzare il GP si è chiusa", ha spiegato il portavoce del circuito Pietro Nuvoloni. Il calendario scende così a 19 gare.