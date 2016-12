F1, la Red Bull minaccia l'addio

"Se siamo totalmente insoddisfatti potremmo uscire dalla F1 - le sue parole ai media tedeschi - . Il pericolo è che il signor Mateschitz perda la sua passione per questo sport. Come ogni anno, in estate valuteremo la situazione, costi e ricavi, e valuteremo il da farsi", le sue parole dopo il Gran Premio d'Australia che ha confermato lo strapotere Mercedes. "Le norme tecniche sono incomprensibili, troppo complicate e costose - ha detto ancora Marko - la Formula 1 è oggi gestita dagli ingegneri: noi volevamo ridurre i costi, ma non sta succedendo". E a chi gli rammenta gli anni d'oro e lo strapotere della Red Bull, Marko risponde che "quando abbiamo vinto, non lo abbiamo mai fatto come la Mercedes. I doppi diffusori e gli chassi flessibili sono stati vietati, la mappa motore è stato cambiata a metà stagione e tutto è stato fatto per rallentare noi, insieme alla McLaren e alla Williams" e anche il team manager "Horner si è lamentato".