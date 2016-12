F1, Alonso invecchia sul web: "Per vincere ci vorrà del tempo"

Davanti la McLaren non c'è, non va. La monoposto inglese è finita subito fuori dal Q1, nella prima qualifica dell'anno. Un colpo duro da incassare per Jenson Button e Kevin Magnussen, relegati rispettivamente al 17° e 18° posto in griglia. Risultato disastroso, che basta per terrorizzare la prima guida Fernando Alonso. Il pilota spagnolo è stato costretto dai medici a guardare la qualifica dal divano di casa, dove ha visto la sua monoposto arrancare per tenere il passo della Sauber e della Force India. Davanti solo alle Marussia, che non è certo cosa di cui vantarsi. Un dramma per le ambizioni dell'ex-ferrarista.