F1, Lewis Hamilton: "Ho un'auto fantastica"

L'inglese conquista anche un nuovo record: è il primo pilota a firmare 4 pole sul tracciato di Melbourne! Lewis sorride, ringrazia, ma non si scompone: "Siamo di nuovo qui, con il pacchetto migliore. La W06 Hybrid è una grande macchina, forse la più performante che ho mai avuto. Abbiamo trovato un ottimo setting e ho potuto spingere al massimo. Dopo l'inizio di stagione difficile del 2014, adesso spero che le cose vadano meglio per entrambe le monoposto. Stiamo già studiando le strategie in vista della gara. Sarà una bella sfida e una bella battaglia con Nico...". Hamilton prova comunque a mettere le mani avanti quando spiega: "Non è importante vincere la prima gara dell'anno. Non sarebbe la fine del mondo se non dovessi riuscire ad arrivare in prima posizione, l'importante è vedere in quale posizione si arriva a fine anno... Ma direi che siamo partiti con il piede giusto".



Sorride invece a denti stretti Nico Rosberg, che spiega: "Ho a disposizione il pacchetto migliore e siamo davanti a tutti. La nostra macchina è fantastica! Ringrazio il team che mi ha messo di nuovo nelle migliori condizioni e faccio i complimenti a Lewis, è stato perfetto. Ma la gara è lunga e può succedere di tutto. Posso giocarmi delle buone carte in gara e lo farò. Vedremo se le posizioni al traguardo saranno invertite...".