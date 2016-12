F1: Alonso "Sto lavorando duro, torno presto"

Il Mondiale di Formula Uno inizia senza di lui. Fernando Alonso si prepara in Spagna e tranquillizza i suoi fan pubblicando su twitter un'immagine che lo ritrae impegnato in palestra, con tanto di bicipiti in primo piano. "Mi sto preparando senza sosta. Ripresa la normale routine, torno presto in ufficio...", scrive lo spagnolo della McLaren, facendo intendere che il rientro previsto in Malesia, a fine mese, dovrebbe essere confermato.