F1, Sebastian Vettel presenta... Eva

Sebastian Vettel presenta... Eva. Questo il soprannome che il campione tedesco della Ferrari ha dato alla sua SF15-T in vista dell'inizio del Mondiale di Formula Uno. "Her name is Eva", ha annunciato il quattro volte campione del mondo sul suo sito ufficiale. Vettel prosegue dunque nella tradizione di dare nomi femminili alle sue monoposto: la sua Red Bull 2014 si chiamava Suzie, l'anno prima era Hungry Heidi, nel 2012 era alla guida di Abbey.