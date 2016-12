Formula 1, Rosberg visita Melbourne

Nico Rosberg, vice campione del mondo di F1, si affaccia alla prima gara del 2015 a Melbourne e lo fa col sorriso, facendosi immortalare con alcuni scatti a spasso per la città australiana. Non solo. Anche con l’ambizione di portare a compimento quanto non gli è riuscito lo scorso campionato, lo afferma lui stesso: "Il 2014 è stato un anno incredibile per il team e tutti stanno spingendo a fondo per ripetere quanto ottenuto. L’inverno è stato positivo ma non facile per cui dobbiamo stare attenti a non dare nulla per scontato. Personalmente sono pronto a dare più del 100% per battere Lewis (Hamilton, ndr) e per riuscirci dovrò prima di tutto migliorare nei duelli ravvicinati che nel recente passato mi hanno penalizzato influenzando l’esito finale".