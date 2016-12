F1: Van der Garde sulla Sauber, decide il giudice

A pochi giorni dal via del Mondiale 2015 di Formula 1 a Melbourne, la Sauber non sa ancora quali piloti schiererà. Ufficialmente i driver sono Felipe Nasr e Marcus Ericsson ma il tribunale dello stato di Vittoria, in Australia, ha sentenziato che Giedo Van der Garde dovrà essere al volante della monoposto svizzera per tutta la stagione. Il pilota olandese aveva firmato un contratto lo scorso giugno per guidare la Sauber prima di essere licenziato per far posto a Nasr e Ericsson.

L'ex driver della Caterham allora ha fatto causa al team elvetico e ha vinto: la Corte Suprema in Australia ha confermato la sentenza del tribunale di Ginevra ovvero che Van der Garde ha il diritto di guidare per la Sauber nel Mondiale 2015 come era stato stipulato dal contratto. Monisha Kaltenborn, team principal della Sauber, ha commentato: "Siamo delusi da questa decisione e dobbiamo prenderci del tempo per capire che cosa significa e l’impatto che avrà sull’inizio della nostra stagione. Quello che non possiamo fare è mettere in pericolo la sicurezza del nostro team, o di qualsiasi altro pilota in pista, avendo un pilota impreparato su una macchina che è stata fatta su misura degli altri due piloti".

Van der Garde si difende e si dice pronto a salire in macchina nonostante non l'abbia guidata in nessun test: "Sono molto in forma e molto forte. Non vedo l’ora di tornare in squadra, lavoreremo sodo per fare del nostro meglio in questo fine settimana. Sono più forte che mai, mi sono allenato al massimo negli ultimi tre mesi. Ho avuto un rapporto molto buono con la squadra e ho ancora un ottimo rapporto con loro". La Sauber ha deciso di ricorrere in appello: ha tempo fino alle 16 di domani per comunicare alla Fia i nomi dei due piloti che correranno nel Gran Premio d'Australia.