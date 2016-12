Formula 1, che spettacolo la nuova McLaren P1 di Button!

Non bastava una Mercedes CLK AMG, una Ferrari F40 e una Smart. Jenson Button si è comprato anche una McLaren P1 e lo ha confessato a "Top Gear", programma tv britannico famosissimo della BBC dedicato al mondo dei motori. Il pilota inglese di Formula 1 non ha ancora potuto provare il suo nuovo bolide, in quanto sta aspettando che gli venga consegnato. Il gioiellino del pilota della McLaren è un modello prodotto in soli 375 esemplari del valore di oltre un milione di euro. Si tratta di una fuoriserie che eredita alcune peculiarità della monoposto utilizzata in F1 con motore ibrido, sette marce, capacità di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e punte di velocità di 350 km/h. E' in grado di erogare circa 900 cavalli. Avete letto bene, 900 cavalli, perché il nuovo mezzo di Jenson ha un turbo di 727 cavalli che riceve l'aiuto di un "fratello elettrico" di 173 cv. Guardate che spettacolo!