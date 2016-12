McLaren, Boullier: "E' vero Alonso ha perso la memoria"

A rompere il silenzio McLaren ci ha pensato quindi Boullier in un'intervista annunciando quelli che saranno i programmi seguiti da Alonso nel weekend dell'Australia, quello in cui il pilota non potrà scendere in pista: "Fernando sarà a casa e potrà seguirci in video-conferenza durante il weekend di gara. In questi giorni i medici lo sottoporranno a test sui riflessi e con noi proverà a guidare col simulatore".