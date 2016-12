Giallo Alonso: Fernando senza conoscenza prima dell'incidente

Alonso avrebbe impostato la curva a destra regolarmente, ma poi, all'improvviso, avrebbe rallentato spostandosi a destra, verso l'interno della curva, andando a sbattere una prima volta contro il muretto, per poi appoggiarvisi definitivamente. Come se il pilota non avesse più il controllo del volante, apparso senza governabilità. Quindi, nessun problema tecnico o esterno (tipo la raffica di vento di cui si era parlato inizialmente), ma qualcosa occorso allo stesso Fernando. Insomma, Alonso avrebbe perso conoscenza prima di andare fuori pista. Ma per quale motivo? E' questo il dubbio. L'ipotesi della scossa sempre perdere credibilità poco a poco. Perché ci sono troppi sistemi di protezione per evitare che il pilota resti "fulminato" anche nel più sfortunato dei casi. E allora la causa sarebbe un malore, si parla di attacco ischemico temporaneo, accusato dall'ex ferrarista. Anche in quest'ottica si può leggere il mancato nulla osta dei medici a correre in Australia. Soprattutto finché non si capirà realmente cosa è successo. Ma le parole di Ron Dennis ("Non ho la certezza che Alonso fosse cosciente prima dell’incidente"), sembrano confermare l'ipotesi del problema fisico.