Ferrari, Marchionne: "Mondiale? Speriamo prima del 2018"

Sergio Marchionne è carico in vista dell'inizio del Mondiale 2015 di Formula 1 , il primo da presidente della Ferrari . Al Salone dell'Auto di Ginevra il dirigente ha dichiarato: "La macchina c'è ed i piloti sono gasatissimi. Credo che il Mondiale sia una cosa dovuta: per i tifosi della Ferrari, la sua storia e chi lavora in azienda. Mondiale entro il 2018? Spero anche prima". Poi nella Mercedes: "Non va sottovalutata, sono pronti per ripetersi".

Sugli obiettivi della stagione che sta per iniziare Marchionne ha detto: "Saremo alla pari con la Red Bull quando andremo sul circuito, non mi voglio sbilanciare nè essere critico. La situazione quando sono arrivato non era buona. I ragazzi, uomini e donne, hanno fatto cose eccezionali e non me lo sarei mai aspettato. Andiamo in pista e poi vediamo. I piloti ci sono, sono veramente gasati, come dice qualcuno... Stanno guidando qualcosa che a loro piace, poi vedremo". La chisura del presidente della Ferrari è dedicata alla Mercedes, la monoposto da battere: "Non va sottovalutata. L'anno scorso ha fatto qualcosa di grandissimo, si sono preparati per ripeterlo. Noi cercheremo di impedirglielo".