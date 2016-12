Hamilton spara alto: 70 milioni di euro l'anno dalla Mercedes

Settanta milioni di euro l'anno per tre stagioni: è questa richiesta esosa di Lewis Hamilton per rinnovare il contratto, in scadenza a fine di questa stagione, con la Mercedes. Il campione del mondo di Formula 1 gioca al rialzo e le cifre vengono riportate dal quotidiano inglese The Times: numeri da capogiro, l'equivalente di 1,4 milioni di euro a settimana. Per il momento la casa di Stoccarda prende tempo e continua a trattare.