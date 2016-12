F1, test Barcellona: Bottas il più veloce, Vettel secondo

E' Valtteri Bottas il più veloce nell'ultimo giorno di test Formula 1 a Barcellona . Sul circuito del Montmelò il finlandese della Williams chiude col crono di 1'23"063 davanti al ferrarista Sebastian Vettel , staccato di 406 millesimi. Terza la Sauber di Felipe Nasr (+0"960). Più indietro Nico Rosberg (settimo in 1’25”186): la Mercedes si è però concentrata sul passo gara che attualmente appare inarrivabile per le altre scuderie.

Con una zampata nella mattinata Bottas riesce dunque a piazzarsi davanti a tutti dimostrando che la Williams può competere, almeno sul giro veloce con le Mercedes. Nel pomeriggio Vettel ha simulato un Gran Premio con gli ultimi giri piuttosto lenti rispetto a quelli registrati ieri da Raikkonen. La palma di stakanovista della giornata va a Nasr con 159 giri davanti a Rosberg a quota 148. La Formula 1 tornerà in pista fra due settimane (il 13 marzo) per le prove libere del primo Gp della stagione a Melbourne in Australia.