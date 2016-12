F1, test Barcellona: scatto Hamilton, Mercedes ancora davanti

Nessuna sorpresa nella terza giornata di test di F1 a Barcellona: la Mercedes è ancora davanti. Dopo il super tempo fatto registrare venerdì da Rosberg, oggi tocca al compagno Lewis Hamilton realizzare il miglior crono: 1'23''022, due decimi più veloce della Williams di Felipe Massa e della Ferrari di Kimi Raikkonen . Il finlandese simula un Gp ottenendo buone risposte dalla sua vettura, mentre ancora problemi in casa McLaren, ferma dopo 39 giri.

Un gradino sotto rispetto al suo compagno di scuderia: Hamilton spinge al massimo sul finire dei giornata ma si ferma ad oltre due decimi dal miglior crono dei test di Barcellona stabilito ieri da Rosberg (1'22"792). Ben più consistente il divario tra la Mercedes e le altre vetture, considerato che il campione del mondo girava con gomme Soft mentre Massa (1'23''262) e Raikkonen (1'23''262) utilizzavano le SuperSoft. La Ferrari però ha di che sorridere vista l'ottima performance pomeridiana: il finlandese ha simulato un Gran Premio ottenendo risposte incoraggianti dalla sua SF15-T, sia come affidabilità che come prestazioni. La McLaren di Magnussen invece, dopo i segnali positivi di ieri, fa un nuovo passo indietro e si ferma dopo solo 39 giri col penultimo tempo. Quarta la Toro Rosso di Sainz, quinta la Lotus di Grosjean, sesta la Sauber di Ericsson e settima la nuova Force India di Hulkenberg, la vettura che ha totalizzato più tornate (158).

RAIKKONEN: "MELBOURNE DIRA' LA VERITA'"

"Nel complesso - ha commentato Raikkonen alla fine delle sue prove - il test e' andato abbastanza bene, dato che oggi abbiamo simulato la distanza di gara. Ora aspettiamo di essere a Melbourne per renderci conto della realtà delle forze in campo". Soddisfatto il direttore tecnico della Ferrari, James Allison: " Gran parte di quello che si vede qui è quello che vedremmo anche sulle altre piste del mondiale nel corso della stagione. E secondo me abbiamo visto una monoposto che si sa comportare bene, una caratteristica che ci aspettiamo di veder riportata sulle piste di gara".