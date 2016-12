F1, test Barcellona: Rosberg vola, Vettel stacanovista

Lo squillo pomeridiano di Rosberg su gomme soft mette in chiaro le cose in vista di Melbourne: la F1-W06 Hybrid è pronta a nuovi successi. Il suo tempo è davvero super se si pensa che lo scorso anno il compagno di scuderia Hamilton, seppur su gomme medie, conquistò la pole col tempo di 1'25"232, quasi due secondi e mezzo superiore al crono fatto registrare oggi da Nico. Niente da fare dunque per la Williams di Bottas e la Sabuer di Nasr, quest'ultimo al primo posto dopo la sessione mattutina. Segnali positivi anche per la Ferrari: Vettel si è dedicato soprattutto alla raccolta di dati e al lavoro sul passo. In quinta posizione Janson Button: un altro problema costringe la McLaren a chiudere anzitempo la sessione, ma stavolta la vettura riesce a percorrere oltre 100 giri. A seguire Maldonado, Verstappen, Kvyat e Hulkenberg: il tedesco ha portato in pista per la prima volta la Force India VJM08.