Incidente Alonso: spunta l'amnesia

In più il pilota spagnolo ha abbandonato l'ospedale Sant Cugat senza collarino, segno che l'impatto contro le barriere non sarebbe stato violento come spiegato anche da Vettel. Dunque potrebbe non esserci un trauma all'origine dello stop forzato. Gli esami fatti sono stati tutti negativi, ma spunta anche un amnesia retrograda che ha fatto preoccupare i medici. Pare appunto che Nando non ricordasse alcuni aspetti della sua vita e non solo la dinamica dell'incidente.

Alonso sta riposando nella sua casa di Oviedo e, clamorosamente, potrebbe anche saltare il primo GP del Mondiale in Australia. Kevin Magnussen, terzo pilota, è già stato allertato.