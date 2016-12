F1, Alonso è stato dimesso dall'ospedale

Fernando Alonso è stato dimesso mercoledì pomeriggio dall'ospedale General de Catalunya di Barcellona , dove era ricoverato da domenica in seguito all'incidente del Montmelò. Lo spagnolo adesso torna nella sua casa di Oviedo e proverà a recuperare in vista del primo GP della stagione, in programma il 15 marzo a Melbourne. E' infatti escluso che il pilota della McLaren possa prendere parte all'ultima sessione di test prima del via della stagione.

Alonso salterà dunque i test in programma da giovedì a domenica sempre sulla pista catalana, dove sarà sostituito da Kevin Magnussen. Pare che tutti gli esami non abbiano evidenziato conseguenze particolari della sua uscita di pista, ma resta il fatto che ancora non è chiaro cosa sia realmente successo. Secondo un testimone, in quel punto della pista, tra le curve 3 e 4, non c'era vento e la McLaren non sarebbe andata a sbattere in seguito a una manovra "strana". Intanto, la Fia ha deciso di investigare su quanto accaduto ad Alonso per fare chiarezza su un incidente che finora presenta tanti lati oscuri.