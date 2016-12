Formula 1, Alonso resta ancora in ospedale

Fernando Alonso rimarrà ancora una notte in ospedale. Dopo l'incidente durante i test di Montmelò , il pilota spagnolo della McLaren è stato ricoverato all'Hospital General de Cataluna. I medici preferiscono che l'ex ferrarista rimanga sotto osservazione presso il centro di Sant Cugat. "La cosa più importante è che recuperi perfettamente. Se deve restare, uno, due , tre giorni in ospedale, lo farà. Non abbiamo alcuna fretta", dicono.

E' dunque presto per capire se Alonso potrà o meno disputare i test (almeno la parte finale), ma il consiglio da parte di tutti (medici e staff) è quello di rimanere tranquillo e puntare direttamente all'esordio in Australia. Il manager di Fernando, Luis Garcia Abad, ha detto: "I test più importanti, in questo momento, sono quelli che i medici stanno facendo su Fernando. Dobbiamo essere sicuri che lui sia in grado di guidare al momento giusto".