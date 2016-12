F1, McLaren: incidente di Alonso dovuto al vento

IL COMUNICATO DELLA MCLAREN

"Siamo lieti di confermare che, dopo l'incidente in pista al circuito di Catalogna, Fernando Alonso sta facendo un buon recupero in ospedale, dove parla tranquillamente con familiari, amici e personale ospedaliero". Cosi' si apre il comunicato del team di Woking, dedicato nella prima parte alle condizioni del pilota. In particolare, si spiega che Alonso dopo l'incidente e' stato portato al centro medico del circuito e poi e' stato sedato per il trasferimento in elicottero in ospedale, secondo le normali procedure. Tutti gli esami, comprese Tac e risonanza magnetica, hanno evidenziato una situazione del tutto normale. Alonso resterà comunque in ospedale per ulteriori osservazioni e per riprendersi dagli effetti del sedativo. Si valuterà a tempo debito se lo spagnolo parteciperà al prossimo test di Barcellona, previsto da giovedì. Il team ha anche reso noto che gli accertamenti compiuti sull'auto e sui dati della telemetria per stabilire le cause dell'incidente, "hanno permesso di giungere a delle conclusioni definitive". A causare l'uscita di pista alla curva tre del Montmelò e il successivo impatto e' stata una imprevedibile raffica di vento che in quella parte del circuito aveva investito anche altri piloti. "Non vi e' alcuna prova che indica che la macchina di Fernando abbia subito un guasto meccanico di qualsiasi tipo - dice la McLaren -. Non e' stata registrata alcuna perdita di pressione aerodinamica, ne' alcuna scarica elettrica o irregolarità di qualsiasi tipo si sono verificati nel sistema ERS della vettura, prima, durante o dopo l'incidente". "Questo fatto - conclude la nota - smentisce le voci erronee diffuse secondo cui Fernando Alonso fosse in stato di incoscienza causato guasto elettrico. I dati mostrano chiaramente che il pilota ha scalato le marce ed ha frenato con vigore fino al momento del primo impatto, cosa che non sarebbe stato possibile se fosse stato privo di sensi".