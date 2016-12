F1, Alonso resta in ospedale

Fernando Alonso, protagonista di un brutto incidente sul circuito del Montmelò nel corso dell'ultima giornata di test di Formula Uno, resta sotto osservazione all'Hospital General de Catalunya di Barcellona. Gli esami clinici hanno dato esito negativo, ma lo spagnolo della McLaren resta in terapia intensiva (normale prassi) e dovrebbe essere trattenuto in ospedale per le prossime 24-48 ore. Intanto rimangono i dubbi sulle dinamiche del botto.