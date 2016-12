F1, paura per Alonso a Barcellona

Alonso, insomma, sta bene anche se gli sono stati somministrati alcuni farmaci perché era molto agitato. All'ospedale di Sant Cugat, dove resterà in osservazione per le prossime 24 ore, è stato sottoposto a una Tac che ha escluso problemi gravi. L'ipotesi più accreditata è quella di un malore, ma il manager di Nando, Luis Garcia Abad, ha smentito dicendo che è stato un normale incidente di pista. "Tutto è accaduto in una situazione normale e smentisco anche qualsiasi colpa della macchina. Ha perso grip ed è uscito di pista. E' andato in ospedale per precauzione, hanno fatto tutti gli esami del caso, e sono andati bene. Lo scontro con la recinzione ha causato tutto il resto. Resterà in osservazione per le prossime 24 ore secondo il protocollo medico", ha detto. "Alonso andava piano - la testimonianza del ferrarista Sebastian Vettel - , ha fatto una manovra strana: è andato a destra verso il muro e lo ha urtato un paio di volte. A quel punto l'ho perso di vista". Dopo l'incidente Alonso è rimasto dentro l'abitacolo per circa 10 minuti a causa, sembra aver avuto vertigini causate dall'impatto. L'ex ferrarista aveva iniziato a girare in pista con la sua McLaren con due ore di ritardo rispetto al programma, in attesa di alcuni pezzi di ricambio che dovevano arrivare dall'Inghilterra e il cui montaggio ha richiesto diverso tempo, impedendo alla macchina di uscire per tempo in pista.