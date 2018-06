F1, test Barcellona: Grosjean davanti, Vettel 7°

Va sottolineato come Grosjean, autore di ben 111 giri, abbia fatto registrare il miglior tempo con le gomme supersoft mentre Rosberg con la Mercedes ha chiuso col secondo crono di giornata ma con le medie, elemento che sottolinea come la scuderia campione del mondo in carica sia ancora di un altro livello rispetto alle altre. Terzo Kvyat con la Red Bull, quarto Nasr con la Sauber motorizzata Ferrari mentre quinto è Bottas con la Williams davanti al debuttante Carlos Sainz Jr. al volante della Toro Rosso, che è anche andato a sbattere senza conseguenze dopo un testacoda in curva 3. Sebastian Vettel ha completato "solo" 74 giri con la Ferrari e rimasta ai box per quasi tre ore nella sessione del pomeriggio: nessun problema particolare comunque per il tedesco. Nico Hulkenberg è ottavo con la Force India e ha registrato appena 36 giri a causa di problemi al motore. Non è sceso in pista Jenson Button, subentrato al volante della McLaren-Honda a Fernando Alonso, protagonista di un brutto incidente in mattinata. Il circus della F1 tornerà a Barcellona per un'altra sessione di test sul circuito di Montmelò la prossima settimana da giovedì a domenica.