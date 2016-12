Test: Vettel finisce nella sabbia

La due giorni di test a Barcellona per Sebastian Vettel è iniziata con un piccolo imprevisto. Alle 9, puntualissimo (è stato il primo pilota a lasciare i box), il tedesco è sceso in pista con la sua Ferrari, ma è subito finendo in testacoda alla curva 5 rimanendo insabbiato provocando una bandiera rossa. Il quattro volte campione del mondo è stato tradito dalla pista umida e scivolosa del Montmelò. Così è stato necessario l'intervento del carro attrezzi che ha riportato la SF15-T ai box.

Nulla di grave, ma un piccolo intoppo nel lavoro di sviluppo della Rossa.

Intanto, sul tracciato di Barcellona, è arrivato, nella tarda mattinata, anche Sergio Marchionne. Il presidente vuole monitorare da vicino il lavoro della scuderia. Il numero uno si è soffermato a lungo nel box e ha osservato: "Stiamo facendo il nostro percorso, la reazione c'è stata e si stanno vedendo i primi risultati. Ci serve del tempo, dovremo aspettare però le gare per valutare bene il nostro rendimento, e forse non basteranno nemmeno i primi GP, ma si vedrà da quelli europei in poi". Marchionne è comunque soddisfatto di questo inizio: "Da questi primi test però potevo immaginarmi di peggio e invece i risultati sono in linea con quello che ci aspettavamo. I ragazzi stanno facendo un grandissimo lavoro e si è vista una reazione eccezionale, la squadra è arrabbiata, motivata e vuole vincere". Quest'anno si può contare su Vettel: "Come l'ho convinto a venire da noi? È stato facile, lui è un ferrarista sfegatato, non c'è voluto molto...".