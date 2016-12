Ferrari, Arrivabene: "L'auto buona c'è, ma teniamo i piedi per terra"

I buoni test della nuova vettura hanno ridato ottimismo in casa Ferrari, confermato dal team principal Maurizio Arrivabene: "Abbiamo ritrovato la voglia di lavorare insieme con entusiasmo - ha dichiarato -. Non ci interessa essere campioni in inverno, ma la squadra c'è. Le risposte che ci aspettavamo dai test sono arrivate, ma teniamo i piedi per terra". Buono anche il feeling tra Vettel e Raikkonen: "Sono la coppia perfetta per lavorare bene".