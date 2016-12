Ferrari, Vettel: "I tempi sono maturi per vincere"

Vettel, nell'intervista al Tg1, ha parlato anche della nuova monoposto, la SF15T: "Il test a Jerez è andato bene. Abbiamo una buona macchina su cui lavorare, ma non possiamo pensare a niente di più, visto che non sappiamo con sicurezza quello che avranno gli altri. Se corri per la vittoria devi essere nelle condizioni, per esempio, di battere la Mercedes o di quasi batterla, l'importante sarebbe stargli giusto dietro? Poiché l'obiettivo della Mercedes è tornare in testa il prima possibile, a noi spetta, se ce la facciamo, di batterla quest'anno, e se dovesse essere per l'anno prossimo, di batterla l'anno prossimo. E via di seguito ma, come dicevo, certamente quello a cui anche noi puntiamo è tornare presto sul podio".

Seb ha ricordato anche Enzo Ferrari: "E' un peccato non ci sia Enzo Ferrari, sarebbe stato bello conoscerlo. Quello che ci ha lasciato comunque ha sempre un sapore di magia, entrare a far parte della scuderia Ferrari è molto bello".