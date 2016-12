F1, test Barcellona: Maldonado primo, ma Raikkonen c'è

E' Pastor Maldonado il più veloce nel primo giorno di test a Barcellona, sulla pista di Montmelò. Il venezuelano della Lotus chiude in 1'25"011, miglior giro fatto registrare però con gomme morbide. Al secondo posto c'è un Kimi Raikkonen (+ 0"156) che continua a regalare sensazioni positive alla Ferrari. Bene la Red Bull con Ricciardo, terzo a + 0"536; problemi sia per la McLaren di Button che per Hamilton , fermato dalla febbre.

Il giro su morbide di Maldonado, dunque, toglie a Raikkonen la soddisfazione di chiudere in vetta la prima giornata di test a Barcellona: il finlandese, che già a Jerez aveva fatto registrare il miglior tempo della precedente quattro giorni di prove, stampa un promettente 1'25"167 completando 74 giri. Kimi è il quarto per numero di tornate completate, alle spalle di Verstappen (Toro Rosso, 94), Susie Wolff (Williams, 86) e Nasr (Sauber, 79). E se a Jerez era stata la Mercedes a girare molto più degli altri, stavolta non va così: tanti i problemi di giornata per la scuderia tedesca, dalla febbre che ha costretto il campione del mondo Hamilton ad effettuare solo 11 giri al problema al collo che ha impedito a Nico Rosberg di sostituire il compagno (il figlio di Keke è in dubbio anche per la giornata di domani). In pista va dunque Pascal Wehrlein, che chiude a ben 3"478 di distacco sul giro veloce e completa 'solo' 48 giri.

Problemi ancor più seri per la McLaren, in pista con Jenson Button (settimo a +3"171): la power unit continua a creare difficoltà nel recupero dell'energia cinetica, per Fernando Alonso la giornata di venerdì si preannuncia avara di soddisfazioni. L'episodio più curioso del pomeriggio però è stato senza dubbio l'incidente tra Felipe Nasr, primo questa mattina con la sua Sauber, e la collaudatrice della Williams Susie Wolff, moglie di Toto. Nessun problema fisico per i due piloti, usciti indenni dalle vetture, ma di certo è insolito assistere a contatti simili nei test: secondo la ricostruzione della Williams sarebbe stato Nasr a chiudere con troppa irruenza sulla Wolff. Di sicuro, i due hanno a lungo discusso una volta scesi dalle monoposto.