Ferrari, Marchionne: "Incoraggiato dai test, ma c'è da lavorare"

Il nuovo corso della Ferrari inizia a dare i suoi frutti, ma Marchionne preferisce volare basso in attesa del confronto vero in gara. Dopo la prima uscita ufficiale della SF15-T in Spagna, il numero uno di Fca da una parte frena gli entusiasmi, dall'altra ribadisce la sua totale fiducia nel team e negli uomini scelti per la riscossa del Cavallino. "Non mi aspetto miracoli, ma dai test mi aspetto la prova definitiva di quello che abbiamo fatto finora", ha spiegato. E non è tutto qui. Sempre in tema Ferrari, commercialmente parlando, Marchionne infatti ha annunciato che la Casa di Maranello verrà quotata in borsa entro il terzo trimestre.