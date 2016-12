McLaren, Alonso: "Ho ritrovato stimoli e motivazioni"

Bagno di folla in Giappone, casa della Honda che fornirà i motori alla McLaren , per Fernando Alonso e Jenson Button. Un'accoglienza che ha entusiasmato l'ex pilota Ferrari : "Dopo tanti anni di F1 sono tornato ad avere nuovi stimoli, ne avevo bisogno - ha dichiarato Alonso -. Ho recuperato l'adrenalina per competere ai massimi livelli con un grande team. Spero nel supporto dei tifosi, cercheremo di vincere il prima possibile".

Presente all'evento organizzato dalla casa motoristica giapponese anche il patron Ito Takanobu che si è mostrato ottimista per la stagione di Formula 1 in partenza il prossimo mese: "E' da due anni che siamo rientrati nel paddock - ha ribadito -, ma abbiamo solo un mese dal prossimo Mondiale. Nei test abbiamo avuto qualche problema alla Mp4-30 ma stiamo lavorando per dare ai piloti la miglior macchina possibile". L'ottimismo, infatti, non manca nemmeno all'altra guida, Jenson Button: "Stiamo lavorando nella direzione giusta. Non vedo l'ora di tornare in pista per i prossimi test e arrivare pronti a Melbourne. Lavorare con la Honda è un orgoglio".