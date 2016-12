F1, Horner non teme la Ferrari: "Anche nel 2014 era prima nei test"

I tempi della Ferrari nei test di Jerez non spaventano Chris Horner . " Kimi Raikkonen è stato il più veloce anche il primo giorno dello scorso anno, poi il resto della stagione non è andato benissimo... ", ha detto il team principal della Red Bull . "Non ha senso guardare adesso con impazienza la classifica dei tempi", ha aggiunto, spegnendo l'entusiasmo attorno alle sorprendenti prestazioni della Rossa.

Calma e sangue freddo, dunque, in casa Red Bull. I test sono test ed è presto per trarre conclusioni. A partire dall'exploit fatto registrare dalla Ferrari a Jerez. "Siamo abituati a non badare a quello che fanno gli altri ma a concentrarci solo su di noi", ha spiegato Horner, che poi ha parlato delle prove della sua monoposto in versione 2015. "Sono stati test molto più positivi rispetto a quelli del 2014 - ha precisato -. Abbiamo avuto dei problemi, ma non così gravi come all'anno scorso, quando vettura si surriscaldava e il motore andava in fiamme". Al momento il lavoro del team è concentrato soprattutto sulla Power Unit: "La Renault ha lavorato duramente ma ci sono ancora alcune cose da migliorare. Abbiamo sfruttato il tempo al meglio, i ragazzi hanno lavorato tanto e non ci siamo certo annoiati".



Infine grandi complimenti a Kvyat, all'esordio sulla Red Bull: "E' stato super, si è subito trovato a suo agio. Ha avuto un piccolo incidente e la mancanza di pezzi di ricambio ne ha limitato il lavoro per il resto della giornata, ma poi ha messo insieme un buon numero di chilometri, fornendoci molte informazioni utili".