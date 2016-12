Gossip da F1: Nicole ha lasciato Hamilton

Il 2015 non è iniziato nel migliore dei modi per Lewis Hamilton . Dopo aver chiuso la passata stagione da campione del mondo, il pilota della Mercedes sarebbe stato mollato dalla fidanzata, la cantante Nicole Scherzinger . La notizia, ripresa su tutti i quotidiani britannici, è stata confermata da una fonte anonima vicino alla coppia secondo la quale è stata proprio Nicole a porre fine alla relazione dopo sette anni di alti e bassi durante i quali i due si erano già lasciati in altri tre momenti.

"Hanno litigato per mesi ma la situazione continuava a peggiorare - ha dichiarato la fonte al Sun -. Lei alla fine ne ha avuto abbastanza. Sapeva che Lewis non aveva alcuna intenzione di sposarla. Adesso è devastata e si sente persa". All'origine della separazione anche le rispettive carriere che li costringono a stare lontani per gran parte dell'anno. Il pilota della Mercedes, impegnato in questi giorni in Spagna negli ultimi test in vista del primo GP della stagione in Australia, non ha voluto commentare la notizia.