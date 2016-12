F1, test di Jerez: Raikkonen si inchina a Nasr

Al terzo giorno di test di F1 in vista del Mondiale 2015 la Ferrari ha dovuto abbandonare il platonico titolo di monoposto più veloce. Dopo due sessioni in cui spiccava la SF15-T di Vettel, Kimi Raikkonen si è dovuto accontentare del secondo posto: in testa in mattinata, il finlandese ha chiuso la giornata alle spalle del brasiliano Nasr con la Sauber (motorizzata Ferrari) che ha fermato il cronometro sull'1'21"545. Terzo Rosberg con la Mercedes.

Nasr, debuttante brasiliano in Formula 1, ha realizzato il miglior crono di giornata - 1'21"545 - con le gomme morbide e ha completato ben 108 tornate con la Sauber motorizzata Ferrari, chiudendo proprio la giornata con una serie di long-run. Secondo posto per Kimi Raikkonen che ha totalizzato 92 giri: il finlandese, al debutto con la nuova Ferrari SF15-T dopo due giorni in cui al volante c'era Sebastian Vettel, ha chiuso in testa al termine della mattinata mentre nel pomeriggio ha dovuto inchinarsi a Nasr, due decimi più veloce di lui. Terza posizione per Nico Rosberg, a 4 decimi da Nasr: dopo il guasto tecnico all'impianto elettrico della mattinata, il tedesco della Mercedes ha girato tantissimo e ha chiuso con ben 151 giri che permetterà agli ingegneri di lavorare su una mola di dati che nessun altro team ha a disposizione. Quarto posto per Felipe Massa con la Williams mentre quinto è Pastor Maldonado con la Lotus che ha girato anche con le gomme soft ma non è riuscito minimamente ad avvicinarsi a Nasr (quasi un secondo e due decimi di distanza). Sesto Carlos Sainz Jr con la Toro Rosso che ha accumulato molte informazioni visti i 136 giri percorsi, settimo Ricciardo con la Red Bull (solo 48 giri). Nel pomeriggio non è tornato in pista invece Fernando Alonso con la McLaren Honda: dopo i 32 giri della mattinata il pilota spagnolo è rimasto nei box a causa di un problema alla power unit sulla MP4-30.