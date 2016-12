F1, ancora niente rinnovo tra Hamilton e la Mercedes

Lewis Hamilton non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Mercedes, in scadenza nel 2015, ma Toto Wolff resta sereno. "Stiamo parlando in maniera costruttiva e penso che presto avremo novità positive. Non ho dubbi. Non ci sono assolutamente ostacoli, né fretta. Non abbiamo cominciato a parlare durante l'inverno semplicemente perché avevamo tutti bisogno di una pausa, per ricaricare le batterie", ha detto il team principal.