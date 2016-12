F1, test Jerez: Vettel sempre primo, stop per Hamilton

Vettel, causa il maltempo, non riesce a migliorare l'ottimo tempo fatto registrare in mattinata. Il quattro volte campione del mondo è di gran lunga il più veloce e lascia in dote alla Ferrari ottime indicazioni, ma a detta degli stessi ingegneri della Rossa in Australia sarà un'altra cosa. La favorita per Melbourne resta sempre la Mercedes, che nella seconda giornata di test aggiunge altri 91 giri ai 157 già percorsi domenica da Rosberg: la vettura regina della scorsa stagione, però, si ferma con un'ora d'anticipo rispetto alla fine dei test per un problema idraulico.



Enormi problemi per la McLaren, in pista con Jenson Button: l'inglese percorre solo 6 tornate facendo registrare un tempo di 33 secondi superiore a quello di Vettel. Male anche la Red Bull con Kvyat, esordio per la Lotus E23 che si piazza sesta a + 4.818 con Maldonado.