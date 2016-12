F1, test Jerez: fulmine Vettel, Ferrari davanti

Sicuramente incoraggiante, nonostante qualche noia di tipo elettronico, il debutto ufficiale al volante della nuova Ferrari SF15-T per Sebastian Vettel che ha completato 60 giri nella sessione durata dalle 9 del mattino alle 17 sul circuito spagnolo di Jerez de la Frontera. Il tedesco ha migliorato sensibilmente il suo crono nell'arco della giornata, abbassandolo di 7 centesimi negli ultimi 20 minuti di test arrivando a 1'22"620. Secondo miglior tempo per lo svedese Marcus Ericsson, al debutto sulla Sauber quest'anno motorizzata Ferrari, che ha chiuso con un positivo 1'22"777. Soltanto terzo miglior tempo per Nico Rosberg con la Mercedes, campione del mondo costruttori in carica, che ha però lavorato più di ogni altro in pista visto che ha completato 150 giri, più del doppio dei 73 di Ericsson e Bottas. Il finlandese della Williams motorizzata Mercedes ha chiuso con il quinto crono, alle spalle della Red Bull di Daniel Ricciardo che ha completato 35 giri. Sesto il debuttante Carlos Sainz (figlio del celebre campione di rally) con la Toro Rosso mentre Fernando Alonso, al primo approccio con la nuova McLaren-Honda, ha effettuato appena 6 giri (1'40"738 il miglior crono) a causa di un problema elettronico. Non è nemmeno sceso in pista Pastor Maldonado con la Lotus: la nuova E23 non è arrivata in tempo in Spagna. Lunedì seconda giornata di test.