A Jerez Hamilton e Rosberg hanno svelato ufficialmente la nuova Mercedes, la W06 Hybrid, per il Mondiale 2015 di Formula 1. Musetto abbastanza corto, mentre ci sono alcune novità nella parte posteriore rispetto alla W05 che ha dominato nel 2014. Non cambia la colorazione e non poteva neanche mancare il selfie con la monoposto dei due piloti.