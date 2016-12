Ferrari, Vettel: "Macchina bellissima, non vedo l'ora"

Bella è bella, ora non resta da capire se sarà anche veloce. La nuova Ferrari SF15-T ha già conquistato Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen , sorridenti e molto ottimisti dopo la presentazione della Rossa. "La vettura mi sembra bellissima - ha detto Seb -. Vedere le cose come prendono forma è sempre qualcosa di speciale. Non vedo l'ora di scendere in pista per vedere come si comporta". Gli fa eco Kimi: "Mi sembra migliore di quella dello scorso anno".

Il tedesco in particolare è sembrato molto emozionato: "Vedere come le cose prendono forma è sempre qualcosa di speciale. Ogni anno quando c'è una nuova monoposto vedi i primi pezzi e poi la vettura completamente assemblata. Penso sia sempre un momento speciale e non vedo l'ora di scendere in pista per vedere come si comporta". "Ci sono sempre molte cose nuove da imparare - ha detto ancora - ma avremo il tempo con i test invernali di prendere la giusta confidenza". "La prima volta che sono venuto qui lo scorso anno e ho avuto l'opportunità di guidare la monoposto del 2012 è stato qualcosa di magico e di molto speciale. Adesso che prende il via la stagione 2015 sarà particolare e sono convinto che lo sarà molto quando sventolerà la bandiera a Melbourne nella prima gara con la Ferrari. Tutto è rosso - ha concluso - un colore molto speciale, con una grande storia alle spalle. Attendo impaziente quel momento".

Visibilmente soddisfatto è anche Kimi Raikkonen: "È sempre bella. Diversa da quella dello scorso anno. Sembra essere una buona monoposto, anche se bisogna aspettare di scendere in pista per i test per capire quanto sia valida, ma la prima impressione è buona. La posizione in abitacolo sembra migliore dello scorso anno".