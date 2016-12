F1, presentata la Sauber C34-Ferrari

Anche la Sauber ha scelto la Rete per presentare la sua nuova monoposto in vista del prossimo Mondiale di F1. La C34-Ferrari sarà ancora motorizzata da Maranello e quanto a grafica è caratterizzata da un fondo blu con fiancate gialle in onore dello sponsor. I piloti saranno lo svedese Marcus Ericsson e il brasiliano Felipe Nasr. C'è anche un po' di Italia visto che, oltre alla power unit, il terzo pilota e collaudatore è Raffaele Marciello.