Ecco la nuova McLaren, Alonso: "Voglio fare la storia"

Il pilota spagnolo, ex Ferrari, non vede l'ora di iniziare: "Il nostro primo obiettivo sarà quello di capire il massimo dalla vettura nei test. Non sarà facile o senza problemi, ma siamo pronti per questo: dobbiamo sviluppare in fretta la monoposto. Sarà un vero privilegio essere la prima persona a guidare la nuova McLaren-Honda MP4/30 a Jerez e io non vedo l'ora di iniziare quello che sono certo sarà un nuovo entusiasmante capitolo della mia carriera. Sono motivato come la prima volta in F1".